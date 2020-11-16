"Народ хочет перемен". Лукашенко поручил лишить себя власти

Не признанный Украиной и западным миром президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству и парламенту самостоятельно принимать решения о перераспределении власти в стране.

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Об этом, как сообщает БелТА, он заявил на встрече с членами правительства и парламента 16 ноября.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого – изменения в Конституцию", – отметил Лукашенко.

Он напомнил о своем намерении передать 70-80% своих полномочий парламенту, правительству и другим структурам.

"Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства", – добавил Лукашенко, призвав решать предложенные инициативы "как в цивилизованном обществе".

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Президент хочет, чтобы с подачи различных органов власти и ведомств правительство самостоятельно проработало вопросы "с учетом всех обстоятельств", внесло их в парламент в виде законопроектов и, приняв, передало закон для подписания президенту.

Напомним, еще в августе Лукашенко выступил с призывом к перераспределению власти в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

В то же время он отказался возвращаться к Конституции 1994 года, которая ограничивала количество президентских сроков двумя каденциями и значительно сужала полномочия главы государства.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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