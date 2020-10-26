NASA совершило сенсационное открытие про Луну

На спутнике Земли нашли еще больше воды, чем считали раньше

Американские ученые обнаружили на Луне значительно большее количество воды, чем предполагалось раньше – ее впервые нашли на солнечной стороне спутника.

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Об этом 26 октября в своем Twitter сообщил директор NASA Джим Брайденстайн.

"При помощи Стратосферной обсерватории ИК-астрономии мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной поверхности Луны. Мы еще не знаем, сможем ли мы использовать ее как ресурс, но изучение воды на Луне является ключевым для нашей исследовательской миссии Artemis", – заявил глава американского космического агентства.

Как пишет Independent, раньше считалось, что вода испаряется с солнечной поверхности Луны и может храниться лишь на затемненной стороне спутника.

Новое открытие предоставляет еще лучшее понимание лунной поверхности, но также поднимает вопросы о том, как именно вода попала на Луну и как ей удается сохранятся в суровых условиях спутника. Пока что известно, что вода может попадать туда с микрометеоритами.

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Обнаруженное количество воды весьма относительно и составляет около 1% от количества воды в пустыне Сахара.

Напомним, ранее в этом месяце NASA и еще семь стран подписали соглашение по программе об освоении Луны Artemis.

А в сентябре в районе Южного полюса Марса обнаружили три подземных озера с водой. В то же время, о присутствии живых организмов на Красной планете речи пока что не идет.

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