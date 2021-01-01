Наша свобода – в наших руках: Великобритания завершила разрыв с ЕС

Великобритания завершила разрыв с ЕС, оставив внутренний рынок и Таможенный союз ЕС.
Об этом сообщает DW.
Сегодня начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между Соединенным Королевством и Евросоюзом.
Великобритания вышла из ЕС еще 31 января 2020, но в течение переходного периода, который продолжался до конца года, оставалась частью внутреннего рынка и Таможенного союза ЕС.
"Это прекрасный момент для этой страны. Наша свобода – в наших руках, и теперь от нас зависит, как ею максимально воспользоваться", – сказал премьер-министр страны Борис Джонсон в своем новогоднем обращении к британскому народу.
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Он добавил, что теперь Великобритания может делать некоторые вещи по-другому и "при необходимости лучше друзей из ЕС".
Напомним, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – политик и писатель Стэнли Джонсон – готовится получить французское гражданство.
Ранее Великобритания и Испания достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара.
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