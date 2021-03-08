Нашла игла на камень. На вакцинацию в Японии может уйти 126 лет

Токио столкнулся с резкой нехваткой как вакцины, так и специальных шприцев

Япония столкнулась с проблемой вакцинации населения от коронавируса – в стране не хватает как доз препаратов, так и специальных шприцев для инъекций.

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Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным властей, по состоянию на 6 марта за три недели в Японии иммунизировали чуть менее 46,5 тыс. человек, что ставит по угрозу поставленную правительством цель – вакцинировать к концу года каждого взрослого жителя страны.

"При нынешних темпах для вакцинации 126-миллионного населения Японии понадобится 126 лет", – говорится в сообщении.

Одна из причин сложившейся ситуации – требование японских регулирующих органов. Чтобы новый медпрепарат (включая вакцины) был одобрен, необходимо, чтобы его исследовали конкретно на пациентах-японцах.

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В связи с этим в Стране восходящего солнца пока что одобрили только COVID-вакцину Pfizer/BioNTech, но вакцины AstraZeneca и Moderna уже находятся в ожидании для получения разрешения.

В Минздраве не комментируют сложившуюся ситуацию.

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Кроме того, Япония не сумела запастись достаточным количеством специальных шприцев для вакцины. Pfizer поставляет свой препарат в особых флаконах на шесть доз, однако обычный шприц извлекает только пять из них. Это значит, что часть вакцин придется выбросить.

Япония продолжает переговоры с Pfizer об увеличении поставок вакцины, и ожидается, что в апреле они увеличатся вчетверо сравнительно с мартом – до 1,7 миллиона доз.

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В первую очередь вакцинации в этой стране входят медики (около 4,8 млн человек), а в следующем месяце начнется вакцинация 36 млн пожилых японцев.

Усложняет ситуацию то, что в этом году страна собирается провести летние Олимпийские игры, которые перенесли с 2020-го из-за вспышки коронавируса

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Японии зафиксировали около 43,8 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, включая 8251 летальный.

А как идет вакцинация в Украине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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