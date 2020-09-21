Нашли за 8000 км: фото потерянной доски шокировало серфера из США

Американец готовится лететь на Филиппины, чтобы вернуть свою собственность

На Филиппинах обнаружили доску для серфинга, которая полгода дрейфовала в море после того, ее потеряли на Гавайях.

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Как пишет The Guardian, доска уплыла у своего изначального владельца Дага Фолтера, когда в феврале 2018 года он не смог покорить большую волну на Гавайях.

Изначально он надеялся, что ее вернут гавайские рыбаки, но этого не случилось – лишь спустя два года ему написали в соцсети, что его доска нашлась.

Но нашли ее почти за 8 тысяч километров – рыбаки с филиппинского острова Сарангани обнаружили доску в море в августе 2018 и продали соседу учителя начальных классов Джованни Бранзуели по дешевке, у которого тот ее купил за 40 долларов.

Любопытный серфер обнаружил на свежеприобретенной доске имя ее создателя и написал ему в Facebook, рассказав свою историю. Мастер опубликовал фотографию находки и отметил Дага Фолтера.

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Даг Фолтер и Джованни Бранзуела. Фото: Bangkok Post

"Когда я увидел это фото, я не мог поверить в это. Я подумал, что это шутка. Я был уверен, что доску больше никогда не найдут", – поделился мужчина.

Таким образом, старый и новый владелец смогли пообщаться и теперь Фолтер планирует прилететь на Филиппины и обменять свою доску на доску для начинающих, а также научить Бранзуели кататься на волнах.

"Она так много значила для меня, потому что все мои достижения связаны с этой доской. Это была первая доска для серфинга на больших волнах, созданная специально для меня", — признался Даг Фолтер.

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Напомним, ранее в этом месяце 17-летний серфер из Великобритании спасся один в открытом море благодаря смартфону.

А летом в Австралии на 18-летнего дайвера Лачлана Паема напала акула, однако он сумел выжить.

Но серфингом можно заниматься не только за границей, но и в Украине. Где в нашей стране люди покоряют волны, смотрите в видеосюжете:

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