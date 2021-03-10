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Насилию подвергается каждая третья женщина в мире – ВОЗ

10 марта, 03:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Больше всех страдают молодые женщины

Насилие в отношении женщин в мире остается чрезвычайно распространенным – каждая третья женщина (около 736 миллионов) в течение жизни подвергается физическому или сексуальному насилию.

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Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Согласно отчету, женщины подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера или сексуальному насилию со стороны непартнера – и число этих случаев практически не изменилось за последнее десятилетие.

В ВОЗ подчеркнули, что насилие очень часто совершается в отношении молодых женщин (в возрасте 15–24 лет).

"Каждая четвертая молодая женщина, состоящая в отношениях, подвергнется насилию со стороны интимного партнера к тому времени, когда ей исполнится 25 лет", – говорится в отчете.

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что насилие против женщин усугубилось во время пандемии COVID-19.

"Насилие в отношении женщин является эндемическим явлением в каждой стране и культуре, причиняя вред миллионам женщин и их семей, и усугубляется пандемией COVID-19. Но, в отличие от COVID-19, насилие в отношении женщин нельзя остановить с помощью вакцины", – сказал он.

Гебреисус добавил, что с насилием можно бороться с помощью глубоких и последовательных усилий со стороны правительств, сообществ и отдельных лиц по изменению пагубного отношения, улучшению доступа к возможностям и услугам для женщин и девочек, а также по развитию здоровых и взаимоуважительных отношений.

Напомним, согласно отчету Еврокомиссии, пандемия COVID-19 негативно отразилась на женщинах – почти во всех сферах жизни неравенство между мужчинами и женщинами усугубилось.

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женщина ВОЗ насилие
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