Насколько опасен "корона-мутант" из Британии: в ВОЗ сделали заявление

В Великобритании обнаружили новый вид коронавируса и уже заговорили о его чрезвычайной опасности. Однако Всемирная организация здравоохранения пока не дает прогнозов о влиянии нового мутированного вируса на смертность.

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Об этом заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

ВОЗ пока не располагает достаточными данными, чтобы точно говорить об опасности нового типа коронавируса.

"Первые данные, которые мы получили от британских ученых, говорят, что этот вирус кажется более заразным. Сейчас нет доказательств, нет достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, на тяжесть заболевания, на смертность", – сказала Вуйнович и добавила, что ВОЗ находится в постоянном контакте с британскими учеными.

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Как сообщали новости "Сегодня", британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, после чего сразу сообщили об этом в ВОЗ. В то же время спецпосланник организации по COVID-19 Дэвид Наварро отмечал, что этот тип коронавируса "более заразен, но не кажется опасным". Позже премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса в Великобритании оказался заразнее на 70%.

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В результате страны Европы одна за другой начали закрывать сообщение с Британией, чтобы "мутант" не вышел за пределы Туманного Альбиона. Читайте подробней, что известно о мутации коронавируса в Британии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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