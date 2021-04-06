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НАТО предостерегает Россию от дальнейшей эскалации на Донбассе

6 апреля, 04:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Альянс обвинил Москву в нарушении мирных договоренностей

Североатлантический альянс (НАТО) обеспокоен участившимися нарушениями Россией соглашения о прекращении огня, а также передвижением российских войск у границ с Украины и предостерегает Москву от дальнейшей эскалации ситуации.

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Об этом заявил представитель НАТО в комментарии немецкому изданию Die Welt.

"Союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", – заявил он.

Собеседник издания добавил, что НАТО продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и пристально следит за ситуацией.

"Дестабилизирующие действия со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности", – подчеркнул он.

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Представитель НАТО также рассказал, что члены альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море и выразили озабоченность крупномасштабной военной деятельностью России в Украине и вблизи нее.

Напомним, Государственный департамент США требует от России объяснений из-за передвижения войск вблизи границы с Украиной.

Мы также писали, что 5 апреля, в официальном аккаунте НАТО в Twitter опубликовали пост на украинском, в котором Украину назвали ценным партнером Альянса "с расширенными возможностями".

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Россия НАТО Донбасс кремль нарушение перемирия
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