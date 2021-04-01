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НАТО поддержало Украину: в эскалации на Донбассе виновна Россия

1 апреля, 22:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Военный блок отреагировал на обострение в Шумах и гибель четырех военных ВСУ

Североатлантический альянс обеспокоен наращиванием Россией своих войск у границ Украины и считает, что именно Кремль несет ответственность за эскалацию на Донбассе.

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Об этом, как сообщает Reuters, заявил представитель НАТО после встречи послов стран-членов военного блока, которая состоялась 1 апреля.

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"Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России на территории и около Украины", – сказал представитель НАТО.

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Послы НАТО также выразили обеспокоенность из-за нарушения Россией заключенного в июле 2020 года соглашения о прекращении огня, в результате чего на прошлой неделе погибли четыре военнослужащих ВСУ.

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"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", – подчеркнули в НАТО.

Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, Россия собирает войска в приграничных с Украиной регионах, а также оккупированных частях Донбасса и в Крыму из-за санкций, которые были введены в отношении нардепа Виктора Медведчука, и безоговорочной поддержки со стороны Запада.

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Россия НАТО Донбасс война на Донбассе
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