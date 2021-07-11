НАТО продолжит щекотать нервы России – корабли остались в Черном море после Sea Breeze

Традиционно после украинских начинаются маневры в Болагрии – учения Breeze-21 будут проходить с 11 по 19 июля

Корабли НАТО не спешат покидать Черное море / Фото: Flickr

Большинство военных кораблей, которые принимали участие в организованных Украиной и США международных военно-морских учениях Sea Breeze 2021, останутся в Черном море.

Об этом сообщил в Facebook глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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Корабли примут участие в других учениях – Breeze-21, которые проходят в Болгарии традиционно после украинских. В этом году они будут продолжаться с 11 по 19 июля.

Кроме того, к ним присоединится ракетный катер ВМС Греции (P 68) Ypoploiarchos Daniolos – 10 июля он вошел в Черное море. Сейчас судно направляется на военно-морскую базу в болгарском Бургасе.

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Напомним, что морские учение Sea Breeze 2021 стали самыми массовыми за всю свою 28-летнюю историю. В них приняли участие 29 стран с пяти континентов. Длились маневры с 28 июня по 10 июля.

В этом году не обошлось без провокаций России. Фрегат Черноморского флота РФ прошел между эсминцем ВМС США и украинским катером морской охраны – на провокацию россиян на американском корабле отреагировали мгновенно.