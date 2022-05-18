НАТО расширяется. Две страны подали заявки на вступление в Альянс

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в возглавляемый США альянс НАТО после того, как вторжение России в Украину положило конец десятилетиям военного неприсоединения. Об этом сообщает пресс-служба Альянска.
Посол Финлянди Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель передали документы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
"Послы, дорогой Клаус, дорогой Аксель, дорогие друзья, доброе утро! Это хороший день, в критический момент для нашей безопасности. Большое спасибо за то, что передали заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Каждый народ имеет право выбирать свой путь. Вы оба сделали свой выбор после тщательного демократического процесса. И я тепло приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы наши ближайшие партнеры. А ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность", – сказал глава НАТО Йенс Столтенберг после получения предложений от послов Финляндии и Швеции в штаб-квартире альянса.
По его словам, заявки, которые они подали, являются историческим шагом, союзники по Альянсу теперь рассмотрят следующие шаги в этом направлении.
"НАТО уже проявляет бдительность в регионе Балтийского моря, и силы НАТО и союзников будут продолжать адаптироваться по мере необходимости", – отметил он.
Заявки о вступлении сталкиваются с сопротивлением со стороны члена НАТО Турции, которая пригрозила заблокировать их из-за обвинений в том, что скандинавские соседи служат убежищем для вооруженных групп, выступающих против Анкары.
Хельсинки, Стокгольм и другие западные союзники сохраняют оптимизм в отношении того, что они смогут преодолеть возражения Турции.
Ожидается, что послы НАТО обсудят заявки в среду и могут дать добро на начало официальных переговоров по заявкам Финляндии и Швеции.
Несколько союзников по НАТО, прежде всего Великобритания, предложили гарантии безопасности Финляндии и Швеции в течение периода подачи заявок, прежде чем они будут подпадать под действие пакта о взаимной обороне Альянса.
Путь Украины в НАТО
- 7 февраля 2019 года Верховная Рада поддержала законопроект Зеленского о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины.
- Сейчас, как известно, неожиданно Россия начала требовать от стран – членов НАТО гарантий невступления Украины в Альянс. По версии Кремля, они просто не хотят, чтобы на их пороге стояли "натовские ракеты".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году.
- Двери НАТО остаются открытыми для Украины, заявил в очередной раз генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Украину на данный момент не ждут в НАТО.
ВСУ переходит на стандарты НАТО
Во время саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.
Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.