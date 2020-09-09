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Навальный должен был умереть в самолете: его отравили более опасным видом "Новичка" – СМИ

9 сентября, 23:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Германии считают, что оппозиционеру повезло

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили не известным до этого новейшим типом яда "Новичок", более опасным и смертоносным, чем те, что использовались ранее. Об этом свидетельствуют результаты анализа проведенного Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, сообщило Die Zeit со ссылкой на свои источники.

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В Германии подозревают, что один из агентов российских спецслужб, следивший за Навальным, мог добавить яд в чай ​​или обработал им поверхность чашки.

"По мнению эксперта, Навальный должен был погибнуть на борту самолета. То, что он все еще жив, связано только с чередой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые сразу ввели Навальному атропин", – пишет издание.

По информации издания, ученые обнаружили остатки "Новичка" на руках Навального и горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

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Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике "Шарите" был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

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Мы также писали, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что есть много свидетельств причастности властей России к отравлению Алексея Навального, и Германия и ее партнеры готовят ответ на случай, если в ближайшее время Москва не начнет расследование. В России, разумеется, все отрицают и даже обвиняют западные страны.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление Алексей Навальный новичок
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