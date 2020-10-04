Наводнение в Италии: более 8 пропавших без вести, есть погибшие

На юго-востоке Франции и севере Италии в горных районах продолжаются сильные дожди из-за которых возникли затопления.

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Об этом сообщает Associated Press.

В Италии уже известно о двух погибших в результате затопления: один из них – спасатель; позже нашли тело еще одного мужчины.

Всего в стране считаются пропавшими без вести около 8 человек. Большинство из них – пересекавшие на автомобилях французско-итальянскую границу. Итальянские пожарные на вертолете переправили 17 человек из французского города Виевола в безопасное место, в том числе женщину с двумя внуками.

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Бульдозер увез еще восемь человек, которым удалось подняться на Коль-де-Тенд, высокий горный перевал, соединяющий Францию и Италию, в туннель.

За последние сутки в северной Италии выпали рекордные нормы осадков.

Напомним, в Греции в результате действий циклона "Янис" погибли по меньшей мере два человека. Из-за наводнения сотни людей оказались в ловушке в затопленных зданиях.

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