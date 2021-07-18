Наводнения в Европе – только начало. Ученые предупредили о грядущих климатических катастрофах

Планете грозят климатические катастрофы / Фото: Getty Images, SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Погодные катаклизмы не остановятся на разрушительных наводнениях в Европе. В ближайшие десятилетия возможны еще более серьезные паводки, а также рекордная жара. К этому приведут три основные причины – глобальное потепление, изменение воздушных потоков и аномалии с приливами и отливами.

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К такому выводу пришли исследователи из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ, а также Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе, передает Deutsche Welle.

Ливни, прошедшие в Западной Европе на этой неделе, являются аномальными. Но ученые Андреас Финк и Себастьян Сиппель предупредили, что такое будет случаться все чаще. Ведь одной из причин сильных ливней является то, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере.

"При повышении температуры на один градус Цельсия атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе", – объяснил Сиппель.

"Экстремальные дожди будут идти чаще в теплом мире", - добавил Финк.

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Однако есть и другие факторы, которые, по мнению некоторых экспертов, способствуют экстремальным погодным явлениям, таким как наводнения в Европе на этой неделе или недавняя аномальная жара в США и Канаде. Согласно одной из теорий, существенную роль в природных катаклизмах играют воздушные потоки, которые перемещают районы высокого и низкого давления в умеренных широтах Европы так, что они быстро сменяют друг друга.

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Исследователи климата считают, что западный ветер, который дует на высоте около 9 километров вокруг Северного полюса, за последние годы несколько утратил силу, что повлекло изменения в ранее стабильном быстром движении потоков воздуха. Таким образом циклоны и антициклоны на большее время задерживаются над определенными регионами и провоцируют или длительные осадки с наводнениями, или затяжную и сильную жару с лесными пожарами.

Еще одним фактором, влияющим на климат, ученые называют силу приливов и отливов. В течение ближайшего десятилетия прогнозируется, что приливы и отливы будут выше и ниже, чем обычно, из-за смещения оси вращения Луны. И хотя это явление повторяется каждые 18 лет, к 2030-м годам уровень мирового океана может подняться так, что это влияние станет опасным.

Напомним, 18 июля в Германии увеличилось количество жертв потопа, до 156 погибших. Кроме того, беда добралась и до соседней Австрии – там тоже города уходят под воду. Как выглядят разрушения в Германии, смотрите на видео:

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