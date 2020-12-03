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Найти выживших надежды нет: в Египте рухнул жилой дом (фото и видео)

3 декабря, 14:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Трагедия произошла ночью в городе Александрия

В Египте обрушился трехэтажный многоквартирный дом. Трагедия произошла ночью в городе Александрия.

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Как сообщают новости "Сегодня", пока все жители спали, здание сложилось, как карточный домик.

Спасатели продолжают разбирать завалы, а район случившегося оцеплен.

Пока что им удалось извлечь тела шестерых погибших. Поиски остальных жителей – еще троих людей – продолжаются, но спасатели признаются, что надежды найти хоть кого-то живым у них нет.

Видео: Сегодня

"Дом рухнул внезапно. Знаю, что там в это время было девять человек. Спасатели извлекли тела шестерых, а троих – еще ищут", – делится очевидец произошедшего Ахмед Ибрагим.

Что именно стало причиной трагедии, пока что не известно. Местные власти утверждают, что дому было не менее 70 лет. С 2000 года его хотели трижды ремонтировать, но к работе никто так и не приступил.

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Напомним, в прошлом году в провинции Минья Верхнего Египта обрушилась старинная церковь при монастыре Святой Фаны, из-за чего погибли три человека.

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Египет обрушение рухнуть жилой дом
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