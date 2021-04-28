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Назарбаев заявил, что уходит с поста главы Ассамблеи народа Казахстана

28 апреля, 13:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Первый президент Казахстана решил окончательно отойти от дел

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право передать возглавлять АНК президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев в ходе 29-й сессии ассамблеи.

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Токаев, в свою очередь, предложил Назарбаеву стать почетным председателем ассамблеи.

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Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке с поста президента страны.

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