Не больше трех в руки: в Британии супермаркеты ввели ограничения из-за коронавируса

Tesco и Morrisons ввели новое правило для покупателей, чтобы избежать ажиотажа

На фоне угрозы связанного с распространением коронавируса локдауна британские торговые сети решили предупредить дефицит товаров и ввели ограничение на их покупку.

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Об этом 25 сентября сообщило издание The Guardian.

Одна из крупнейших в Соединенном Королевстве сетей супермаркетов Tesco ввела новое правило "не больше трех пачек в одни руки", которое распространяется на четыре категории товаров: муку, макароны, туалетную бумагу и дезинфицирующие салфетки.

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Ранее аналогичное решение приняло и руководство торговой сети Morrisons. По данным BBC, здесь также ограничили тремя единицами количество доступных товаров для одного посетителя. Лимит распространяется на различные товары, в том числе туалетную бумагу и дезинфицирующие средства.

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На такие шаги бизнес пошел после усиления коронавирусных мер, о которых на этой неделе объявило британское правительство. Британцы опасаются нового локдауна – в прошлый раз это вызвало настоящий ажиотаж на продукты длительного хранения.

Стоит отметить, что в этот день в Великобритании зарегистрировали максимальное количество новых случаев COVID-19 с начала распространения инфекции – за минувшие сутки диагноз подтвердился у 6,6 тыс. человек.

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