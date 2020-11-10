"Не было другого выхода": Пашинян объяснил, почему уступил Азербайджану

Пашинян извинился перед родными и близкими погибших

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что другого выхода, кроме как подписать заявление по Нагорному Карабаху с Россией и Азербайджаном, у него не было.

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Это он сказал в своем видеообращении в Facebook.

Пашинян подчеркнул, что пока не может назвать все причины подписания договора. Также извинился перед родными и близкими погибших.

По его словам, он не смог продолжить их дело на должном уровне.

"Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана", – сказал Пашинян.

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Видео: Никола Пашинян/Facebook

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Напомним, Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что в Армении демонстранты, недовольные решением премьер-министра Никола Пашиняна, пришли к нему домой.

К слову, в Ереване у парламента Армении протестующие избили его спикера Арарата Мирзояна после стычки с его охранниками.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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