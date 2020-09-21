"Не губите свою жизнь и карьеру": Тихановская обратилась к силовикам в Беларуси

Светлана Тихановская, которую Литва уже считает легитимным президентом Беларуси, призвала сотрудников силовых структур не исполнять преступные приказы против сограждан. Ее обращение обнародовал Telegram-канал "Пул первой".

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"Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником – это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок – это перестать на время быть офицером", – говорится в обращении.

Тихановская обещает, что все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой.

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"А главное – вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне", - заявила она.

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Ранее Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко безопасность в случае его мирного ухода.

Напомним, после встречи президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи Светлана Тихановская заявила, что выделение Кремлем госкредита в 1,5 млрд долларов только продлит агонию власти белорусского президента и созданного им режима.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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