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"Не губите свою жизнь и карьеру": Тихановская обратилась к силовикам в Беларуси

21 сентября, 16:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лидер оппозиции призвала правоохранителей не выполнять преступные приказы

Светлана Тихановская, которую Литва уже считает легитимным президентом Беларуси, призвала сотрудников силовых структур не исполнять преступные приказы против сограждан. Ее обращение обнародовал Telegram-канал "Пул первой".

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"Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником – это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок – это перестать на время быть офицером", – говорится в обращении.

Тихановская обещает, что все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой.

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"А главное – вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне", - заявила она.

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Ранее Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко безопасность в случае его мирного ухода.

Напомним, после встречи президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи Светлана Тихановская заявила, что выделение Кремлем госкредита в 1,5 млрд долларов только продлит агонию власти белорусского президента и созданного им режима.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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