"Не имею права бросить белорусов": что говорил Лукашенко на инаугурации

Выступление президента было посвящено протестам и тем, кто его поддержал

На церемонии принесении присяги, которая состоялась 23 сентября в Минске, президент Беларуси Александр Лукашенко уделил львиную долю внимания протестам, которые охватили страну после оглашения его победителем августовских выборов.

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Об этом 23 сентября сообщило агентство БелТА.

"Мы не просто выбирали президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", – сказал он в своей инаугурационной речи.

Лукашенко вновь заявил о внешнем управлении антиправительственными протестами, участники которых выступили за демократические и открытые перевыборы, а также о применении против Беларуси "неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств".

"Мы оказались в числе очень немногих – даже, может быть, единственные, – где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", – добавил президент.

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На этом фоне он отметил взросление белорусского народа – "белорусы как нация уже не дети, мы – народ".

"Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", – заявил белорусский лидер.

При этом он выразил ожидание, что в будущем белорусские учение, деятели искусства и спорта "адекватно оценят вклад в них государства и будут ему всегда благодарны".

Стоит отметить, что Евросоюз официально отказался признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси и заявил о подготовке санкций за фальсификации на прошедших 9 августа выборах и насилие над демонстрантами, которые после этого вышли на улицы.

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