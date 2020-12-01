Не общался ни с кем с седьмого класса: мать спрятала сына от общества почти на 30 лет

В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти своего сына, начиная с 12-летнего возраста.

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Об этом сообщает Expressen.

По словам родственницы, мать изолировала своего сына от общества. Другие же знакомые говорят, что еще в самом начале седьмого класса женщина забрала своего сына из школы. И с тех пор он все эти годы был взаперти. Она говорила ему, что все вокруг желают им зла.

Когда 70-летнюю женщину забрали в больницу, к ней домой пришла родственница, которая увидела в доме насмерть испуганного 41-летнего мужчину. Его тело было покрыто язвами и ссадинами, а сам он с трудом отвечал на вопросы.

Женщина обратилась за помощью к медикам и мужчину отвезли в больницу. Сейчас он находится под присмотром врачей.

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