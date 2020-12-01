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Не общался ни с кем с седьмого класса: мать спрятала сына от общества почти на 30 лет

1 декабря, 03:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

41-летнего мужчину в доме обнаружила родственница

В Швеции женщина почти 30 лет держала взаперти своего сына, начиная с 12-летнего возраста.

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Об этом сообщает Expressen.

По словам родственницы, мать изолировала своего сына от общества. Другие же знакомые говорят, что еще в самом начале седьмого класса женщина забрала своего сына из школы. И с тех пор он все эти годы был взаперти. Она говорила ему, что все вокруг желают им зла.

Когда 70-летнюю женщину забрали в больницу, к ней домой пришла родственница, которая увидела в доме насмерть испуганного 41-летнего мужчину. Его тело было покрыто язвами и ссадинами, а сам он с трудом отвечал на вопросы.

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Женщина обратилась за помощью к медикам и мужчину отвезли в больницу. Сейчас он находится под присмотром врачей.

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Ранее мы писали, что в США родители держали на цепи 13 своих детей.

Также сообщалось, что в Одессе из многолетнего рабства освободили трех человек.

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Швеция родители насилие
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