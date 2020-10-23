Не получилось собрать участников: в Минске отменили масштабный митинг "за Лукашенко"

Лукашенко заявил, что в шествии должны были участвовать 250 тысяч человек

25 октября в Минске планировалось проведение масштабного митинга в поддержку президента Александра Лукашенко, однако его неожиданно отменили.

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Об этом сообщает TUT.by.

Последние несколько дней белорусские СМИ писали о подготовке провластного митинга. В частности, рабочие устанавливали сцены на площади Независимости и возле стелы "Минск – город герой".

Однако в пятницу Лукашенко неожиданно призвал отказаться от проведения шествия. По словам политика, в мероприятии должны были принять участие 250 тысяч человек, и такое количество людей могло бы создать коллапс в Минске.

СМИ также сообщают, что сцены на площади Независимости и возле стелы разобрали, а продавцы напитков убрали свои палатки.

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Наиболее вероятной причиной отмены митинга называют пандемию коронавируса. Однако, как пишет Onliner, реальной причиной стал отказ людей от участия, из-за чего был риск не собрать массовое шествие.

"Нам пришли сотни сообщений о том, что работников организаций убеждают поехать на провластные митинги в Минск, в том числе обещая премии и отгулы, а в некоторых случаях — угрожая увольнениями, непродлением контрактов и лишением все тех же премий", – пишет TUT.by.

Напомним, 18 октября на улицы Беларуси в разных городах на "Партизанские марши" вышли тисячи людей. В Минск стянули военную технику. Также начали снова блокировать связь и закрыли шесть станций метро.

В результате воскресного "Партизанского марша" силовики задержали 236 человек. Большинство было задержано в Минске.

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