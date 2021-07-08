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Не прошло и полгода. Судно Ever Given наконец покинуло Суэцкий канал

8 июля 2021 10:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Контейнеровоз продолжил путь в Нидерланды, который пришлось прервать еще в марте

Ever Given продолжил путь

Ever Given продолжил путь / Фото: Suez Canal Authority/Handout via REUTERS

Контейнеровоз Ever Given, который на шесть дней заблокировал судоходство через Суэцкий канал, вышел из него в Средиземное море в районе египетского города Порт-Саид. Судно продолжает путь в Роттердам, который пришлось прервать еще в марте из-за инцидента в Суэцком канале.

Последние три месяца Ever Given провел под арестом и стоял в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками Суэцкого канала. Теперь суд по экономическим и хозяйственным вопросам официально снял арест с контейнеровоза.

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Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов Marinetraffic.

Ever Given уже в Средиземном море

Ever Given уже в Средиземном море

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Администрация канала требовала 916 млн долларов компенсации, но страховщик компании Shoei Kisen (владелец Ever Given), отклонил это требование. В итоге управление Суэцкого канала и владелец контейнеровоза Ever Given договорились о компенсации в размере 540 млн долларов.

Напомним, инцидент произошел 23 марта. В южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given. Спасательная операция длилась почти неделю. Утром 29 марта судно удалось снять с мели. Контейнеровоз следовал из Китая в Роттердам. Он заблокировал движение через канал в обе стороны, образовался затор более чем из 230 судов.

О чем еще говорят в Украине и мире 8 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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