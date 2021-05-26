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Не шатайте Беларусь – будет мировая война: Лукашенко угрожает Западу

26 мая, 11:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Диктатор назвал нынешнее противостояние Минска с Западом даже не холодной, а ледяной войной

/ Фото: Getty Images

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко после захвата самолета предупредил мировое сообщество, чтобы не "шатали" ситуацию в его стране.

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Об этом он сказал на встрече с депутатами, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает БЕЛТА.

Он назвал нынешнее противостояние Минска с Западом "ледяной войной".

"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной – уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что против его страны развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война.

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"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь – это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

Читайте в нашем материале, чего добился Лукашенко задержанием Протасевича.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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