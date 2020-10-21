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Не соблюдали дистанцию: в Германии пенсионер распылил баллончик в спортсменов

21 октября, 06:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пострадавшая пара велосипедистов вызвала полицию

В Германии 71-летний дедушка распылил перцовый баллончик людям в лицо.

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Об этом сообщает alKhaleej Today.

Инцидент произошел в городе Аахен, мужчина распылил баллончик в группу бегунов, а потом еще в лицо двух проезжавших мимо велосипедистов.

По словам самого нарушителя, он сделал это, чтобы иметь возможность соблюдать достаточное расстояние в соответствии с карантинными правилами. Пострадавшие велосипедисты, 51-летний мужчина и его 49-летняя жена, вызвали полицию.

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Нарушитель рассказал, что у него не было выбора. Он хотел, чтобы люди соблюдали дистанцию в соответствии с карантинными правилами.

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К слову, по состоянию на утро 21 октября, в Германии зафиксировали более 377 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Отмечается положительная динамика среди выздоровевших. За все время пандемии COVID-19 побороли 297 тысяч человек. Однако от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 9 842 человека.

Ранее мы писали, что в Европе большинство стран усиливают карантин и вводят новые ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия пенсионеры карантин
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