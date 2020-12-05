Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризм

Люди начинают активно бронировать поездки на 2021 год

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и туристическую.

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Многие страны объявили локдаун и закрыли границы для туристов, однако, сразу того, как стало известно о вакцине от коронавируса, которую могут разрешить для использования в скором времени, туристическая индустрия сразу же ожила, пишет CNN

Так, цены на акции авиакомпаний и круизных компаний выросли, а туроператоры увидели всплеск поисковых запросов и бронирований в 2021 году.

Но когда туриндустрия может вернуться на докризисный уровень?

Врачи в Великобритании уверяют, что период восстановления туризма займет немало времени, поэтому "не стоит ждать чуда". Ведь страны в первую очередь будут вакцинировать уязвимые группы населения, затем медицинских работников, а процесс вакцинации может занять немало времени.

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К слову, подтверждение вакцинации может стать рекомендательным или даже обязательным для всех стран.

Специалисты не исключают, что ситуация с туризмом может улучшиться только к осени 2021 года.

Ранее мы писали, что в популярном среди украинских туристов Таиланде планируют отказаться от массового туризма.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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