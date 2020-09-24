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"Не то обида, не то претензии": Лукашенко ответил на критику своей инаугурации

24 сентября, 12:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Беларуси назвал прошедшую в секрете церемонию внутренним делом страны

Инаугурация президента Беларуси, которая тайно прошла 23 сентября, является внутренним делом страны, и никому из соседей Минск об этом сообщать заранее не обязан.

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Об этом, как сообщает БелТА, 24 сентября заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после реакции.

"По вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие. Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны", – сказал Лукашенко.

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Он отрицает, что инаугурация проходила в секрете, поскольку на церемонии присутствовали "около 2 тыс. человек вместе с военными", а его кортеж ехал на инаугурацию через весь Минск.

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"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать", – добавил Александр Лукашенко.

Он назвал неосведомленность западных стран насчет его инаугурации является недоработкой их разведки.

Напомним, что инаугурации, которая состоялась в 23 сентября во Дворце Независимости в Минске, спровоцировала новую волну протестов в Беларуси, сотни участников которых были задержаны.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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инаугурация Беларусь Александр Лукашенко
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