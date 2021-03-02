Не только Саркози: четыре президента, которые сели в тюрьму

Мир полон чудес: "большие посадки", анонсированные в Украине, почему-то начались с Франции. 1 марта стало известно, что бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием и был осужден на трехлетний срок лишения свободы. (Правда, из них два года – условно.) Какие еще президенты садились в тюрьму и за что, разбирался сайт "Сегодня".

Южная Корея. Пак Кын Хе, 25 лет

Фото: ko.wikipedia.org

Реклама

Оказывается, это не такой уж и редкий случай в мировой практике. Например, народ Южной Кореи посадил в тюрьму двух своих президентов, причем на длительные сроки.

Падение президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которое привело ее в итоге к четвертьвековому тюремному сроку, началось 29 октября 2016 года, когда 12 тысяч человек вышли на улицы Сеула с требованием отставки президента. Пак Кын Хе обвиняли в том, что она допустила к важным государственным делам свою подругу Цой Сун Силь, которая до этого не занимала никаких постов в госаппарате. Об этом стало известно после того, как в СМИ попали данные с компьютера одного из помощников президента.

Произошло это совершенно анекдотически: журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, который содержал сотню секретных документов за 2012-2014 гг. Так стало известно о связи подруги президента Чхве Сун Силь с южнокорейской компанией Samsung.

По версии оппозиции, Сун Силь являлась главным внештатным советником президента Пак Кын Хе, которая часто игнорировала мнение членов правительства и президентского аппарата. По версии прокуратуры, компания Чхве Сун Силь и ее дочери получила от Samsung $3,1 млн на обучение девушки верховой езде в Германии. Платеж был отправлен через главу федерации конного спорта Кореи Санга Чжина, который является президентом Samsung по корпоративным связям. Возникло предположение, что через Сун Силь известная корпорация влияла на решение президента Южной Кореи и лоббировала свои интересы.

Реклама

Дальше было еще интереснее. Как выяснилось, в семидесятых Пак Кын Хе посещала мистическую секту, где будущая госпожа президент подружилась с дочерью религиозного лидера. А когда Пак Кын Хе заняла высокий пост, то сделала свою подружку-гадалку советником. Чхве Сун Силь окружила главу государства шаманами и ворожеями. Именно под их влиянием президент прекратила экономические отношения с Северной Кореей – ведь те нагадали объединения двух стран в течение нескольких лет.

Теперь Пан Кын Хе, само собой, раскаивается.

"Я искренне прошу прощения у граждан за огромное недоразумение – в сферах экономики и национальной безопасности, которое произошло из-за моей безответственности", – заявила президент Южной Кореи.

Сама же подруга в это время набивала свои карманы. Она создала несколько фондов, в которые перечисляли средства крупнейшие корейские компании. Всего за несколько недель на счетах оказались 72 миллиона долларов.Когда запахло жареным, подруга госпожи президента сбежала в Германию, но там ее нашли и вернули на родину.

Реклама

10 марта 2017 года Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил импичмент, после чего полномочия президента были прекращены.

Израиль. Моше Кацав, 7 лет

Фото: "Сегодня"

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. 8-й президент Израиля Моше Кацав – солдат Шестидневной войны, журналист, самый молодой мэр в истории Израильского государства, четырежды министр трех правительств, в отличие от своих коллег, погоревших преимущественно на коррупции, умудрился попасть в тюрьму за изнасилование.

История любовных "похождений" Кацава началась в 2006 году, когда одна из его помощниц обвинила главу государства в домогательствах. Позже показания против президента дали еще несколько женщин.

63-летний политик, избегая позорного разбирательства, заключил с Минюстом сделку, согласно которой он признал свою вину и уступил президентский пост Шимону Пересу. Взамен с экс-президента были сняты практически все обвинения в изнасиловании и попытках изнасилования, которые фигурировали в первоначальном варианте обвинительного заключения. В итоге осталось лишь обвинение в сексуальных домогательствах к бывшей сотруднице, которую, по словам Кацава, он "по-дружески поцеловал в шею".

30 декабря 2010 года суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава виновным. 66-летний политик получил семь лет, хотя до заключения сделки ему грозил 16-летний срок.

Реклама

"Экс-президента Израиля приняли в тюрьме как родного", – писала газета "Коммерсант" в декабре 2011 года.

Корреспондент газеты в Тель-Авиве отметил, что в виде исключения Моше Кацаву позволили въехать на территорию тюремного комплекса "Маасиягу" на личном автомобиле, хотя обычно это строго запрещено. Соседом Кацава по камере стал бывший министр социального обеспечения Шломо Бенизри, отбывавший четыре года за получение взятки и нарушения общественного доверия.

Читайте также: Бойцовский клуб или Рада? 5 самых запоминающихся драк в парламенте IX созыва

"Сокамерники уже встретились неделю назад. Шломо Бенизри за хорошее поведение был поощрен тюремными властями коротким отпуском в честь рождения внука и проведения ему обряда обрезания (брит-мила). Воспользовавшись случаем, он навестил Моше Кацава в иерусалимском квартале Рамот, и бывшие политики пробеседовали около двух часов. По данным местных СМИ, экс-президента интересовали условия тюремного содержания в "Маасиягу". Шломо Бенизри поддержал бывшего коллегу морально, а также дал ему несколько полезных советов о том, как вести себя за решеткой", – отмечалось в репортаже.

Несмотря на то, что Кацав в тюрьме отказывался откликаться, как все остальные арестанты, на свой личный номер и носить тюремную робу, он несколько раз получал длительные отпуска.

Единственным, кто оценил сексуальные "подвиги" Кацава, стал президент РФ Владимир Путин.

"Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!", – заявил Путин израильскому премьеру Эхуду Ольмерту в октябре 2006-го.

Ошарашенный таким напором Ольмерт только и смог ответить, что сейчас Кацаву "не позавидуешь".

И снова Южная Корея. Ли Мён Бак, 17 лет ​

Фото: wikipedia.org

Похоже, народная забава сажать своих президентов пришлась корейцам по вкусу, и уже на следующий год после вынесения приговора Пак Кын Хе под суд пошел ее предшественник Ли Мён Бак, возглавлявший страну в 2008-2013 гг.

Его семья бедствовала, он с детства познал нужду и, хотя и числился вторым по успеваемости учеником, в школе ему пришлось вытерпеть немало издевательств из-за своего социального статуса. Чтобы обеспечить высшее образование старшему сыну, Ли Сан Дыку (вице-спикер парламента Южной Кореи в 2006-2008 гг), семья ютилась в одной комнатке при церкви, и Ли Мён Баку приходилось браться за любую неквалифицированную работу еще школьником.

Впоследствии он вспоминал, что свой самый сильный стыд испытал, "когда подростком торговал лепешками перед женской школой".

Очевидно, что прозвище "Бульдозер" он заработал не столько за то, что на своей первой серьезной работе в тогда еще небольшой строительной компании Hyundai Engineering and Construction он изучил устройство бульдозера до последнего винтика. Сколько за настойчивый характер – медленно, но упорно добиваться от жизни своего. В 1984 году компания станет четвертой в мире, а еще через четыре года Ли Мён Бак возглавит совет директоров. НА тот момент ему было 47.

В 51 год Ли Мён Бак уходит в политику, но ему потребовалось долгих десять лет, чтобы со второй попытки стать мэром Сеула. Здесь "Бульдозеру" было где развернуться по-настоящему. Кроме прочего, Ли Мён Бак вернул столице Южной Кореи реку Чхонгечхон, ранее загнанную в трубу, оставил после себя Сеульский лес – аналог Центрального парка в Нью-Йорке, а также самое продвинутое в информационных технологиях муниципальное правительство.

Фото: time.com/time/asia

"Сеул, будучи некогда символом бетонных джунглей, превратился в зеленый оазис, и теперь подает пример другим азиатским городам, как надо заботиться и любить окружающую среду", – писала в мае 2006 года азиатская версия журнала "Time".

Вспоминая старый шотландский анекдот про Ангуса-строителя мостов, на президентском посту Ли Мён Бак запомнился, в первую очередь, созданием коррупционной сети, превышением полномочий, растратами и получением взяток от крупных корпораций, в том числе Samsung. В общей сложности, по 16 обвинениям экс-президент был приговорен в октябре 2018 года к 15-летнему сроку заключения. Спустя два года приговор пересмотрели до 17 лет. Правда, из тюрьмы проворовавшегося экс-президента перевели под домашний арест – по состоянию здоровья.

Перу. Альберто Кэнъя Фухимори, 25 лет

Фото: соцсети

Один из самых колоритных персонажей нашей истории правил Перу десять лет, с 1990 по 2000 год, изменив под свой третий срок конституцию. Родившийся в Перу в семье японских иммигрантов Фухимори стал первым и единственным за всю мировую историю японцем, который стал главой какого-либо государства, не являясь при этом членом монаршего дома (напомним, что в Японии испокон веков правит Императорский дом). Получил высшее инженерное образование в США и в течение ряда лет руководил Сельскохозяйственным институтом в Перу, параллельно вел телешоу на государственном канале.

На президентских выборах 1990 года Фухимори рассматривался в качестве "темной лошадки", поэтому его победа над всемирно известным перуанским прозаиком и драматургом Марио Варгасом Льосой стала полной неожиданностью.

В историю он вошел благодаря своим расправам над повстанцами-"маоистами" и стерилизации 215 тысяч женщин и более 16 тысяч мужчин из беднейших регионов (в желании взять под контроль рождаемость, людей угрозами загоняли в операционные). Лишь каждый десятый из пострадавших, опрошенных комиссией, заявил, что пошел на это добровольно.

Но самая интересная деталь его биографии – захват террористами 17 декабря 1998 года резиденции японского посла в Лиме, где праздновался день рождения императора Японии. Кстати, приглашенного Фухимори там не оказалось. Зато в заложниках побывали его родственники, члены кабмина, трое членов Конгресса, президент Верховного суда Перу, пятеро генералов и послы 13 стран – в общем более 600 человек. 14 боевиков "Революционного движения имени Тупака Амару" удерживали в заложниках высокопоставленных особ в течение 126 дней, отпустив мать и сестру Фухимори вместе с женщинами и стариками. Противостояние длилось так долго, потому что Фухимори не желал уступать террористам. В результате перуанские коммандос провели штурм резиденции посла, в ходе которого погибли все захватчики и один заложник.

Но в итоге президент Перу потерял власть не из-за преступлений против своего народа, а из-за коррупции. 13 ноября 2000 года после ряда громких скандалов с подкупом депутатов, незаконной продажей оружия, причастностью к наркоторговле и организации заказных убийств, Фухимори бежал в Японию, где попросил политического убежища. Беглый президент отправил домой факс, в котором извещал о своей отставке, но Перуанский Конгресс не принял добровольную отставку и начал процедуру импичмента.

На исторической родине Фухимори продолжал заниматься политической деятельностью, но без особого успеха. В июле 2007 года "Последний самурай" из Перу так и не смог попасть в японский парламент. (Используя название фильма с Томом Крузом в своей предвыборной кампании, Фухимори называл себя самого "последним самураем" и клялся восстановить национальные японские ценности, такие как упорный труд и смирение.) Уже в сентябре 2007-го диктатора из Перу вернули на Родину, где он получил 25-летний срок за финансовые злоупотребления и организацию "эскадронов смерти", ответственных за убийство по меньшей мере 25 человек в начале девяностых годов. На данный момент 81-летний Альберто Фухимори пребывает под домашний арестом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама