Не все они отмороженные: Лукашенко вступился за отчисленных по его приказу студентов

Президент назвал способными некоторых учащихся, которых выгнали после демонстраций

Часть белорусских студентов, которых отчислили из их вузов за участие в антиправительственных акциях, смогут восстановить.

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Об этом, как сообщает БелТА, 13 ноября заявил журналистам непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, от отчисленных студентов и их родителей поступает много писем с просьбой разрешить им вернуться на учебу, поэтому Лукашенко поручил выработать соответствующий механизм.

"Ну, выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально. Некоторые — вообще очень способные люди. Думаю: ну, потеряем же их. Кому они нужны?" - сказал президент.

Лукашенко ответил сам на свой вопрос, что в Польше отчисленные белорусские студенты "не нужны".

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"Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу. Надо посмотреть на этих отчисленных", – заверил он.

Напомним, ранее Лукашенко назначил новых ректоров в университетах, лично поручив им отчислять студентов, которые участвуют в протестах.

Также мы писали, что белорусский парламент разработал законопроект, который позволит лишать гражданства участников протестов.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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