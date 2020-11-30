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"Не знаем, кого сожгли": в Индии мужчина пришел домой через неделю после своей кремации

30 ноября, 03:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Родственникам сообщили, что старик умер от коронавируса

В Индии в городе Бараса через неделю после кремации "скончавшийся" в результате коронавируса мужчина вернулся из больницы домой.

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Об этом сообщает издание Saudi24.

Две недели назад 75-летний мужчина был госпитализирован с положительным тестом на COVID-19, а через два дня его родственникам сообщили о его смерти и выдали якобы его тело.

"Мы кремировали тело и были готовы провести шраддху (поминание умерших через молитву), однако вчера нам позвонили, и сказали, что мой отец выздоровел и мы должны забрать его из больницы домой", - рассказал сын "воскресшего".

Поскольку мужчина якобы умер от коронавируса, то его тело поместили в полиэтиленовый пакет, и, в соответствии с протоколами показали членам семьи на расстоянии и она не могла рассмотреть его лицо.

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"Мы шокированы и удивлены, но мы вернули его домой, и мы не знаем, чье тело сожгли", – сообщил сын.

Представитель Министерства здравоохранения Индии заявил, что человек, тело которого было кремировано, еще один пожилой пациент, умерший от короны 13 ноября.

Министерство здравоохранения штата сформировало комитет из четырех человек для расследования этого инцидента.

Напомним, Индия в ноябре начала третий этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVAXIN, в котором должны принять участие 26 тыс. добровольцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Индия смерть коронавирус кремация
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