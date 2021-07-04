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В Каспийском море прогремел мощный взрыв (видео)

4 июля 2021 22:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Есть подозрение, что взрыв произошел на нефтяной платформе Азербайджана, но в госкомпании это отрицают

Взрыв в Каспийском море / коллаж "Сегодня"

Взрыв в Каспийском море / коллаж "Сегодня"

В Каспийском море вечером в воскресенье, 4 июля, прогремел мощный взрыв в районе одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе.

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Об этом сообщило издание Oxu.Az.

Кроме того в Сети появились видео момента взрыва, снятые людьми на пляже.

Очевидцы сообщили, что взрыв был достаточно сильным и его волна ощущалась на берегу. В Сети предположили, что взорвалась одна из нефтяных платформ.

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В то же время официальный представитель государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем компании, аварий не было, и выдвинул свою версию.

"В настоящее время работы идут нормально. Наше первоначальное подозрение в отношении взрыва в море в направлении Алата – это извержение грязевого вулкана", – сказал он.

Напомним, у берегов Сирии весной в результате ракетного обстрела вспыхнул пожар на иранском нефтяном танкере, стоящем у портового города Банияс, в результате погибло по меньшей мере три человека.

Мы также сообщали, что на прошлой неделе в центре Лондона, у железнодорожной станции Elephant and Castle, прогремел мощный взрыв, после которого начался масштабный пожар.

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