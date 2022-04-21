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Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась — МИД Турции

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 02:59
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В Альянсе считают, что таким образом Россия слабеет
Глава МИД Турции заявил, что некоторым странам выгодна война РФ против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Глава МИД Турции заявил, что некоторым странам выгодна война РФ против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые государства-члены НАТО хотят продолжения войны России против Украины для того, чтобы РФ и дальше ослабевала.

Об этом министр сказал в интервью телеканалу CNN Turk.

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Чавушоглу заявил, что Турция не думала, что российско-украинская война продлится так долго после мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.

"Но после встречи министров иностранных дел стран НАТО сложилось впечатление, что… внутри стран-членов НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась, пусть война продолжается, а Россия слабеет", — сказал Чавушоглу.

Он сказал, что встреча Зеленского и Путина в Турции все еще возможна.

"В принципе, они оба говорят положительно о том, чтобы собраться вместе, когда будут соответствующие условия", — отметил Чавушоглу.

Путин проиграл войну

Американские военные эксперты считают, что Владимир Путин стратегически проиграл войну в Украине. В частности, об этом заявил генерал в отставке и военный аналитик Барри МакКэффри.

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"Русские потеряли уже 35 тысяч убитыми и ранеными. Так что теперь они попытаются разбить украинские войска не в городах с плотной застройкой, а на открытой местности Донбасса. А потом попытаться захватить Одессу. США и 50 союзников сейчас помогают украинским войскам оружием для войны на открытой местности", – сказал генерал.

По мнению Барри МакКэффри, после боев в Украине Россия уже не может серьезно угрожать странам НАТО.

"Это невозможно. Россия отправила 60% своего личного состава воевать в Украину. У них дела так себе. Они проигрывают театры боевых действий, у них ужасный уровень штабного управления, тактический уровень 65 батальонов низок, неэффективен и страдает от отсутствия дисциплины. Путин стратегически эту войну уже проиграл. НАТО сплоченнее, чем прежде, идет перевооружение, Финляндия и Швеция готовы присоединиться", — отметил военный эксперт.

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