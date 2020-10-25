Нелегальные мигранты попытались захватить нефтяной танкер у берегов Британии

Нелегальные мигранты попытались поднять мятеж и захватить нефтяной танкер Nave Andromeda под либерийским флагом. Инцидент произошел у берегов Великобритании. Мигранты на судне плыли из Нигерии. Судну пришлось встать на якорь без разрешения британских властей. Был также получен сигнал тревоги, однако неизвестно, под чьим контролем находится Nave Andromeda. Танкер должен был причалить в Саутгемптоне в 10:30, но до сих пор причинам этого не произошло.

Реклама

Об этом сообщило агентство Reuters и еще ряд западных изданий.

Сообщается, что к месту инцидента прибыли поисково-спасательные вертолеты, но Агентство британской береговой охраны отказалось предоставить подробную информацию. СМИ сообщают, что вокруг судна установлена трехмильная "запретная зона", которая просматривается с воздуха.

По данным TankerTrackers, судно было без груза, и совершило ряд маневров перед тем, как бросить якорь. Радио острова Уайт сообщило, что на борту находятся семь нигерийских нелегалов.

Реклама

В тренде Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

По состоянию на 18:10 по киевскому времени судно оставалось на якоре примерно в 3 милях (4,8 км) от берега, сообщил журналист Кристофер Кавас на своей странице в Twitter. Также, по его данным, это место находится очень близко от крупнейшей военно-морской базы Великобритании.

Читайте также: На границе Греции появится забор: от кого ограждаются

Напомним, ранее у берегов Италии сгорела лодка с мигрантами. Кроме мигрантов пострадали также два сотрудника финансовой полиции, которые пытались отвести судно в безопасное место.

В Италии ищут пропавших после пожара на лодке мигрантов (Thomson Reuters) Видео: Reuters

Реклама

Также мы сообщали, что у побережья Туниса перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибли более 80 человек.

Реклама