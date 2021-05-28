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"Немедленно уничтожим": президент Азербайджана пригрозил Армении

28 мая, 21:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Конфликт в Карабахе с трудом удалось остановить, но на азербайджано-армянской границе в последние дни снова неспокойно

Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Между Арменией и Азербайджаном снова накаляется обстановка. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев обвинил армян в провокации и пригрозил расправой, если будет хоть малейшая угроза безопасности.

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Об этом он сказал на встрече с общественностью города Агдам, пишет Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, провокация, совершенная армянской армией на азербайджано-армянской границе в последние дни, не должна была остаться без ответа

"К сожалению, армянская сторона не отказывается от своих провокационных действий. Если мы увидим малейшую угрозу безопасности нашего народа и государства, мы немедленно уничтожим врага. Они знают и видят нашу силу", – сказал Алиев.

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Он заявил, что принятая недавно Европарламентом резолюция с требованием к Баку освободить армянских пленных основана на фальшивых фактах. В документе отмечалось, что якобы Азербайджан подвергает пыткам военнопленных армян.

"Я не обращаю на нее внимания, и вам не советую. Все это мелочи. Важно то, что мы сегодня здесь, мы стоим здесь и будем жить здесь вечно", – сказал президент Азербайджана.

Напомним, ранее Ильхам Алиев заявлял, что после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе они не имеют территориальных претензий к Армении.

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