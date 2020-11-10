"Необходимо извлечь уроки": Пашинян назвал перемирие в Карабахе катастрофой

Премьер Армении взял на себя всю ответственность за поражение в Нагорном Карабахе

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху, которое приведет к возвращению Азербайджану ряда районов взамен на прекращение боевых действий, является для Армении катастрофой.

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Об этом, как пишет "Интерфакс", заявил 10 ноября армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Политик признал, что несет за это полную ответственность, но назвал это решение своевременным.

"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни", – сказал Пашинян.

При этом главной обозримой целью он назвал экономическое и гуманитарное развитие Армении и Карабаха.

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"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", – отметил премьер Армении.

Напомним, что решение Никола Пашиняна вывести войска из Карабаха вызвало гневную реакцию его соотечественников и привело к протестам в Ереване

Сам он утверждает, что подписать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе его просили военные.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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