"Необходимо извлечь уроки": Пашинян назвал перемирие в Карабахе катастрофой

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху, которое приведет к возвращению Азербайджану ряда районов взамен на прекращение боевых действий, является для Армении катастрофой.
Об этом, как пишет "Интерфакс", заявил 10 ноября армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Политик признал, что несет за это полную ответственность, но назвал это решение своевременным.
"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни", – сказал Пашинян.
При этом главной обозримой целью он назвал экономическое и гуманитарное развитие Армении и Карабаха.
"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", – отметил премьер Армении.
Напомним, что решение Никола Пашиняна вывести войска из Карабаха вызвало гневную реакцию его соотечественников и привело к протестам в Ереване
Сам он утверждает, что подписать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе его просили военные.
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