Накануне перемирия Карабах снова обстреливают

Армения ведет огонь по городу Гадрут из ракетных установок

Азербайджан заявил об обстрелах в городе Гадрут в Нагорном Карабахе со стороны Армении, несмотря на перемирие между странами, которое наступит в 11:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что с полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности. Армия Армении усиленно обстреливает Гадрут со стороны Ходжалы из ракетных установок.

Также в Азербайджане сообщили о жертвах и потерях боевой техники со стороны армии Армении.

Так, азербайджанская армия уничтожила и вывела из строя большое количество военных Армении, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 27 сентября на границе Армении и Азербайджана снова вспыхнул конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами.

Накануне установления перемирия Азербайджан заявил об установлении контроля еще над девятью населенными пунктами – поселком Гадрут и близлежащими селами.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться