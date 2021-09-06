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Нет лекарства и вакцины. Индию атаковал смертельный вирус

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
6 сентября, 23:15
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В Индии растет число зараженных и зафиксирована смерть ребенка от вируса нипах, от которого еще не изобрели вакцин и лекарств
В Индии возникла вспышка вируса нипах
В Индии возникла вспышка вируса нипах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Индии по меньшей мере у 11 человек выявили симптомы смертельно опасного вируса нипах в штате Керала. Накануне сообщалось о двух зараженных и смерти от этого вируса 12-летнего ребенка.

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Об этом сообщило индийское министерство здравоохранения, передает CBC News.

Инфекция провоцирует тяжелые респираторные болезни и воспаление мозга. ВОЗ называет нипах одним из самых опасных вирусов – от него не существует лекарства и вакцины, а уровень летальности от 40 до 75%.

Индийское правительство срочно направило в штат бригаду специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями. Они должны отследить, с кем контактировали больные и поместить таких людей под карантин.

В то же время министр здравоохранения Индии Вина Джордж накануне заявила, что в этот раз риск передачи значительно меньше, так как врачи носят маски и используют другие средства индивидуальной защиты в связи с коронавирусом.

Как передается

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Считается, что данный вирус распространяется летучими лисицами и мышами и обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

Власти Индии предостерегают жителей страны от поедания поврежденных или надкусанных фруктов, а также рекомендуют не поднимать плоды с земли.

Вирус нипах впервые выявили в 1998 году в Малайзии, вспышки этого заболевания периодически происходят в Азии.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения и правительство Гвинеи официально подтвердили первый случай смерти от редкого, но очень заразного вируса Марбурга, похожего на вирус лихорадки Эбола. Ученые выяснили, что этот вирус убил человека за одну неделю.

Мы также писали, что в апреле в Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который, как предполагалось, мог содержать в себе до 40 мутаций. А Индию в мае захлестнула вспышка COVID-19, которую связывали с двойной мутацией вируса.

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