Никак не успокоится. Президент Хорватии в очередной раз "проехался" по Украине

Миланович считает, что Британия подталкивает Украину к конфликту с Россией

Президент Хорватии назвал "безответственным" отношение Лондона к Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Великобритания из-за собственных внутриполитических сложностей вводят Киев в заблуждение. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, пишут РИА Новости.

По его словам, в Украине все наладится если власти не будут слушать Лондон.

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"Украина не станет счастливой, если будет слушать Лондон. Британия втягивает Киев в очень опасную авантюру. Президент Украины Владимир Зеленский уже это понял, и все, что слышу в последние дни из Киева, – весьма разумно в отличие от того, что было ранее", – сказал он.

По его словам, Украину вводят в заблуждение, безответственно подстрекают, и "держат заложником отношений Лондона, который стал силой второго порядка, и Вашингтона".

"Страну, которая слаба в военном смысле в тысячу раз России, держат в иллюзии, что все можно решить пятью самолетами с оружием", – сказал хорватский лидер и подчеркнул, что политика Лондона в данный момент безответственна".

Скандальное заявление Милановича

25 января президент Хорватии заявил, что "Украине не место в НАТО", назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а Майдан – "переворотом".

Миланович также отметил, что в случае обострения конфликта между Украиной и Россией военные будут отозваны из сил НАТО в регионе.

После заявлений президента Хорватии в МИД Украины вызвали хорватского посла. Ведомство потребовало публичного опровержения слов Милановича.

Слова хорватского лидера Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО, не имеют отношения к позиции правительства страны.

В МИД отметили, что президент Хорватии продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами.

Что говорит Лондон

1 февраля премьер-министр Борис Джонсон посетил Киев. Официальная причина – организовать новый союз между Украиной, Польшей и Великобританией.

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Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет поражением Путина, а также прокомментировал санкции против России.

Зачем Великобритании дружить с Украиной

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что Восточная Европа "фактически оставлена сама на себя, и Британия очень активно и синхронно использует сейчас эту возможность".

"Выход из Евросоюза порождает возобновление неоимперского характера британской внешней политики. Это отвечает ее стратегическим интересам и, в частности, отвечает британскому опыту внешней политики до вступления в ЕС в 70-х годах", – объяснил он.

По словам эксперта, в Киеве стороны могут обсудить "конкретное военно-техническое сотрудничество, которое будет ключевым базовым интересом в этих договоренностях".