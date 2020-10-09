Нобелевская премия мира – за что ее дают организациям. Объясняем на примерах

В этом году Нобеля вручили за борьбу с голодом в мире

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа (ВПП) за борьбу с голодом. Это не первая организация, которая получает Нобеля.

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Рассказываем, чем занимается Всемирная продовольственная программа и какие организации получали премию ранее.

Чем занимается Всемирная продовольственная программа

ВПП – это ветка Организации объединенных наций, которая предоставляет продуктовую помощь.

Цель организации – "Нулевой голод". ВПП хочет покончить с голодом в мире до 2030 года, обеспечить продовольственную безопасность, улучшить питание и помогать устойчивому развитию сельского хозяйства.

По данным организации, 822 миллионов человек в мире недоедают из-за продолжающихся конфликтов, климатических кризисов и экономических потрясений.

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Какие организации раньше получали премию мира

Премией мира награждают как людей, так и организации.

Первая организация, которая получила Нобеля, – Институт международного права. В 1904 году Институт наградили за разработку принципов международного права и решения конфликтов.

Всего за существование премии мы насчитали 24 организации, которые получили Нобеля. Рекордсмен – Международный комитет Красного Креста, который получил премию трижды: в 1917, в 1944 и в 1963-м.

Среди лауреатов премии мира в разные годы были ООН, ЮНИСЕФ, Amnesty International, Европейский союз.

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Нажимайте на название организации на таймлайне и узнавайте, за что она получила Нобеля.

Чем всемирная продовольственная программа помогает Украине

Программа работает в Украине с 2014 года. Организация помогает украинцам, которые живут в Донецкой и Луганской области. Не всем, а тем, кто в группе риска и могут недоедать. Это пенсионеры, дети, многодетные семьи.

Всемирная продовольственная программа выдает ваучеры или наличку эквивалентом 20 долл, по которым можно купить продукты. Там, где нет ни супермаркетов, ни рынков организация раздает продуктовые наборы. В такой набор входит мясные консервы, рыба, рис, макароны, фасоль, растительное масло, сахар, соль и чай.

По данным, организации в Украине помощь получают примерно 200 тыс. людей.

Кто еще получил "Нобеля" в этом году

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Нобелевский комитет уже огласил лауреатов этого года в пяти из шести номинаций:

Лауреатами премии по медицине стали сразу трое ученых – американцы Харви Альтер и Чарльз Райс, а также британец Майкл Хоутон за "решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом С".

Нобелевскую премию по физике тоже разделили трое ученых – Роджер Пенроуз, Райнхард Гензель и Андреа Гез. Открытия ученых связаны с одним из самых загадочных явлений во Вселенной – черной дырой.

Нобелевскую премию по химии в этом году вручили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне за открытие генетических ножниц. Их генная технология позволяет изменять ДНК микроорганизмов, растений, животных... и даже человека.

Нобелевскую премию по литературе получила Луиза Глюк "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

12 октября Нобелевский комитет огласит последнего лауреата этого года в номинации экономика.

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