Нобелевская неделя: приз за то, что ученые сделали химию более экологичной

Нобелевский комитет продолжает называть лауреатов Нобелевской премии за 2021 года. В среду, 6 октября, были названы фамилии обладателей премии по химии в 2021 году.
Об этом сообщает Reuters.
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Согласно сообщению Нобелевского комитета, приз в 1,14 млн долларов разделят Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США). Премия присуждена за развитие асимметрического органокатализа.
Достижение
Считалось, что существует всего два типа катализаторов (химическое вещество, ускоряющее реакцию): металлы и ферменты. Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул – асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, кроме того, он помогает сделать химию более экологичной, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
"Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя такие реакции, исследователи могут теперь более эффективно создавать что угодно, начиная от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут поглощать свет в солнечных батареях", – отмечается в нем.
В прошлом году лауреатами стали французский микробиолог Эммануэль Шарпентье и американский биохимик Дженнифер Дудна за открытие метода редактирования генома.
Расписание Нобелевской премии
- 4 октября в Стокгольме объявили лауреатов премии в области медицины и физиологии;
- 5 октября будет назван лауреат в области физики;
- 6 октября – химии;
- 7 октября мы узнаем лауреатов Нобелевской премии по литературе;
- 8 октября – имя лауреата Нобелевской премии мира;
- 11 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").