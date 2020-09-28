Нобелевский лауреат уехала из Беларуси после уголовного дела против оппозиции

Через неделю после того, как прокуратура Беларуси открыла уголовное дело в отношении оппозиционного Координационного совета, член организации и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич уехала из страны.
Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на помощницу белорусской писательницы.
Сама Алексиевич это еще не комментировала, однако ее представительница подтвердила ее отъезд – сейчас женщина находится в Германии. Однако это не является ни бегством, ни эмиграцией – Алексиевич поехала "по своим личным и литературным делам".
"У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", – утверждает ее помощница.
В то же время, она допускает, что Светлана Алексиевич может вернуться на родину не сразу – это будет зависеть развития событий в Беларуси и от ее самочувствия.
Стоит отметить, что 26 сентября Алексиевич посетила Следственный комитет Беларуси, куда ее вызвали на допрос по обвинению в призывах к захвату государственной власти. После допроса она вернулась домой.
Напомним, что другой член Координационного совета Мария Колесникова с 9 сентября находится под арестом – ее содержат в СИЗО Жодино. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в попытке причинить вред национальной безопасности Беларуси.
Также 28 сентября главный редактор самого популярного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который находится в Польше, покинул свою должность по собственному желанию.
"С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным", – написал он в Twitter.
Как мы уже сообщали, в Беларуси с 9 августа длятся протесты против фальсификаций на выборах, после которых ЦИК объявил Александра Лукашенко новым президентом. 23 сентября состоялась его инаугурация, после которой Запад, а также Украина отказались признавать его легитимным главой государства.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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