Нобелевский лауреат уехала из Беларуси после уголовного дела против оппозиции

Через неделю после того, как прокуратура Беларуси открыла уголовное дело в отношении оппозиционного Координационного совета, член организации и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич уехала из страны.

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Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на помощницу белорусской писательницы.

Сама Алексиевич это еще не комментировала, однако ее представительница подтвердила ее отъезд – сейчас женщина находится в Германии. Однако это не является ни бегством, ни эмиграцией – Алексиевич поехала "по своим личным и литературным делам".

"У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", – утверждает ее помощница.

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В то же время, она допускает, что Светлана Алексиевич может вернуться на родину не сразу – это будет зависеть развития событий в Беларуси и от ее самочувствия.

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Стоит отметить, что 26 сентября Алексиевич посетила Следственный комитет Беларуси, куда ее вызвали на допрос по обвинению в призывах к захвату государственной власти. После допроса она вернулась домой.

Напомним, что другой член Координационного совета Мария Колесникова с 9 сентября находится под арестом – ее содержат в СИЗО Жодино. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в попытке причинить вред национальной безопасности Беларуси.

Также 28 сентября главный редактор самого популярного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который находится в Польше, покинул свою должность по собственному желанию.

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"С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным", – написал он в Twitter.

Как мы уже сообщали, в Беларуси с 9 августа длятся протесты против фальсификаций на выборах, после которых ЦИК объявил Александра Лукашенко новым президентом. 23 сентября состоялась его инаугурация, после которой Запад, а также Украина отказались признавать его легитимным главой государства.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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