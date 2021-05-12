Норвегия навсегда отказалась прививать людей AstraZeneca

Правительство страны официально исключило препарат из национальной иммунизационной программы, а другая вакцина оказалась на грани запрета

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Кабинет министров Норвегии принял решение исключить из своей национальной вакцинационной кампании вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

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Об этом сообщает NRK.

"Правительство пришло к выводу, что вакцина AstraZeneca будет навсегда исключена из норвежской программы вакцинации", – заявила на пресс-конференции норвежский премьер-министр Эрна Сольберг.

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Касательно вакцины Janssen от Johnson & Johnson, ее пока что использовать не будут, но и окончательно пока что не исключили из программы.

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"Правительство хочет иметь эту вакцину на складах на случай крупной вспышки, когда может понадобиться большее количество вакцин", – говорит Сольберг.

Кроме того, возрастные группы от 18 до 24 лет, а также от 40 до 44 лет будут вакцинировать одновременно. А люди в возрасте 25-39 лет смогут получить свою дозу вакцины позже.

Напомним, что норвежские власти приостановили вакцинацию AstraZeneca еще 11 марта – из-за сообщений об образовании тромбов у вакцинированных.

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Также мы писали, что после смерти 47-летней привитой женщины в Словакии тоже ограничили использование этого препарата.

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