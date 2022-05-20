Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Новая эпидемия? В Европу вернулась редкая оспа обезьян – чем она опасна

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 10:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки
Оспа обезьян уже в Европе. Фото: коллаж "Сегодня"
Оспа обезьян уже в Европе. Фото: коллаж "Сегодня"

В европейских странах обнаружили случаи оспы обезьян. Последние новые случаи были зарегистрированы во Франции, Италии, Швеции и Австралии. Сейчас в Канаде расследуют 13 подозреваемых случаев вирусной инфекции.

Об этом сообщает BBC.

Реклама

Что известно?

Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в этот район.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая обычно протекает в легкой форме и от которой большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

Вирус не распространяется легко между людьми, и считается, что риск для широкой общественности очень низок.

Реклама

Первый случай заболевания в Великобритании был зарегистрирован 7 мая. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что пациент недавно ездил в Нигерию, где и заразился вирусом.

Сейчас в Великобритании девять подтвержденных случаев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что источник этих инфекций еще не подтвержден, но случаи, похоже, были "местными".

20 мая Австралия сообщила о своем первом подозрительном случае оспы у мужчины, который заболел после возвращения из путешествия по Европе.

Реклама

В Европе 19 мая был зарегистрирован один подтвержденный случай в Швеции, а также один в Италии и подозреваемый случай во Франции. Шведские власти заявили, что не знают, как человек заразился вирусом, но местные СМИ сообщают, что человек в Италии недавно вернулся с Канарских островов.

18 мая также было зарегистрировано пять подтвержденных случаев в Португалии и семь в Испании.

В Северной Америке органы здравоохранения американского штата Массачусетс также подтвердили, что мужчина заразился оспой обезьян. Недавно он побывал в Канаде. По словам представителей здравоохранения, мужчина госпитализирован, он находится в нормальном состоянии и не несет опасность для населения.

Как выглядит оспа. Фото: GETTY IMAGES

Есть ли вакцина?

Хотя вакцина от оспы обезьян не одобрена в Европе, по сообщениям испанской газеты El País, органы здравоохранения Испании закупили тысячи вакцин против оспы для борьбы со вспышкой.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 20 мая
1
Личный состав 28700
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 168
Вертолеты
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 200
РСЗО
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2162
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Пилот-виртуоз… Полковник Александр Григорьев – военный летчик 16 отдельной бригады армейской авиации “Броды”, участник АТО/ООС, входил в состав миротворческого контингента. Один из немногих вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго. Погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 во время выполнения боевого задания в Киевской области. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Десантник Дмитрий Тодоров – старший лейтенант ВСУ, командир роты. Вместе с побратимами остановил колонну вражеской техники, лично уничтожил танк. В начале мая в видеообращении президент Зеленский сообщил о присвоении Тодорову звания Героя Украины за смелость и чрезвычайную эффективность в боях против оккупантов в Донецкой области.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29982.67

Bitcoin Cash (BCH)

192.75

Binance Coin (BNB)

306.89

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

20.55

Litecoin (LTC)

69.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять