Новая смертельная угроза? В Великобритании распространяется еще один штамм COVID-19

Передача вируса AY.4.2 может быть на 10% больше, чем у штамма "Дельта"

Новый штамм коронавируса опаснее "Дельта"/Коллаж: Сегодня

В Великобритании распространяется новая потенциально опасная мутация коронавируса AY.4.2. Штамм также называют "Дельта Плюс".

Об этом сообщает BBC.

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Что известно о новом штамме

Сейчас в стране доминирующим является "Дельта" вариант COVID. Однако последние официальные данные свидетельствуют о том, что 6% случаев коронавируса, которые были секвенированы, относятся к новому типу. AY.4.2, который некоторые называют "Delta Plus", содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании.

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Исследование вируса

Британские ученые проводят исследования, которые помогут понять, насколько опасным может быть новый COVID-штамм. В то же время эксперты успокаивают, уверяя, что новой мутации вряд ли удастся обойти современные вакцины.

Вирус опасен?

По словам директора университетского колледжа Лондонского института генетики Франсуа Баллу, новая мутация "Дельта Плюс" является потенциально более инфекционным штаммом. По его оценке, передача коронавируса может быть на 10% больше, чем у штамма "Дельта".

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Еще одна область Украины приближается к локдауну

Ивано-Франковская область приближается к красной карантинной зоне. Сейчас в этом регионе растет уровень заболеваемости COVID-19 и число госпитализаций. Больницы в области переполнены больными на коронавирус.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук отметила, что Львовская область уже перешла в "красную зону", и чтобы такое не повторилось с Ивано-Франковской – нужно активизироваться.

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