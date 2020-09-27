Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности

Азербайджан и Армения готовы стоять до последнего за непризнанную республику на границе

На границе Армении и Азербайджана снова вспыхнул конфликт. В Нагорном Карабахе, из-за которого соседние республики конфликтуют с перерывами с 1918 года, снова возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами, сообщают об убитых и раненых мирных жителях.

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Полномасштабная война на армяно-азербайджанской границе велась с 1990 по 1994 год, когда было заключено Бишкекское соглашение о прекращении огня, но с тех пор спорадические столкновения фактически не утихали. Очередной конфликт возник 12 июля 2020 года, в результате которого погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Армении и пятеро были ранены. Нынешнее столкновение напоминает новую полномасштабную войну. Все подробности читайте в хронике "Сегодня".

27 сентября

13:27 В Сети появилось видео с последствиями обстрела Степанакерта.

13:22 По информации Telegram-канала "Военный осведомитель", российский Ан-124-100 224-го летного отряда совершил полет из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в аэропорт Звартноц в Ереване и обратно. Скорее всего, борт доставил военную технику.

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13:17 Министерство иностранных дел Украины призывает Армению и Азербайджан прекратить бои за Нагорный Карабах и сесть за стол переговоров. Киев настаивает на мирном урегулировании конфликта между странами.

13:09 Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные заняли ряд стратегических высот в Карабахе.

12:55 В Армении объявлены военное положение и срочная мобилизация. Премьер-министр страны Никол Пашинян призвал армян идти в военкоматы. В свою очередь пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян сообщила о том, что тысячи жителей Армении хотят записаться в добровольцы, чтобы отправиться в Карабах.

12:31 Госслужба по мобилизации Азербайджана не видит необходимости во всеобщей мобилизации, заявили в ведомстве. По их информации, армия полностью укомплектована.

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12:28 Министр обороны Турции заявил, что Армения должна немедленно прекратить агрессию по отношению к Азербайджану, которая "бросит регион в пекло".

12:26 По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, Армения при необходимости готова использовать в ответ все виды вооружений, включая истребители Су-30СМ.

В тренде Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои

12:25 Появились первые комментарии экспертов-международников. Как рассказал в эфире канала "Украина 24" военный и политический эксперт Юрий Дудкин, это дестабилизация обстановки на Кавказе. И Россия не будет оставаться в стороне от конфликта.

12:18 Вооруженные силы Азербайджана обстреляли город Варденис на территории Армении, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

12:01 Подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили еще два танка Т-72 "Аслан" вооруженных сил Азербайджана.

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11:59 Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что международное право на стороне Азербайджана, все международные организации признают территориальную целостность страны.

11:31 "Десятки мирных жителей получили ранения в Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны, два человека были убиты", – заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

11:13 "Президент" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию мужчин старше 18 лет.

10:28 Появилась первая информация о результатах утренних боев на границе. В Минобороны Азербайджана заявили об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана.

Армянская сторона также сообщила о погибших и раненых мирных жителях в Арцахе в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Кроме того, в Минобороны Армении показали видео с уничтоженными танками. (В Азербайджане это отрицали.)

Видео: Минобороны Армении

Видео: Минобороны Армении

06:00 Как заявили в Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Среди мирного населения есть убитые и раненые.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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