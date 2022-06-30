Новая война? Жители Литвы вступают в "Союз стрелков" из-за угроз России

Существует вероятность, что РФ может начать еще одно вторжение

Путин может напасть на Литву/Фото: Contributor/Getty Images, Lietuvos šaulių sąjunga. Коллаж: "Сегодня"

В приграничных районах Литвы местные жители вступают в ополчение на фоне угрозы возможной агрессии России. В настоящее время насчитывается около 12 000 добровольцев.

Об этом сообщает CNN.

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На территории Сувалкского коридора, расположенного между территорией Беларуси и Калининградом (Россия), местные жители присоединяются к литовскому добровольческому движению "Стрельцы".

Отмечается, что Сувалкский коридор станет первой линией обороны, если российские войска зайдут на территорию Литвы.

"Как можно доверять России? С нашей историей? Здесь моя семья. Я построил этот дом голыми руками", – сказал один из местных жителей, вступивший в литовское ополчение.

Командир 4 регионального командования стрелков Эгидиус Папецкис заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину количество желающих вступить в ополчение резко возросло.

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"В настоящее время насчитывается около 12 000 добровольцев. И это число увеличивается каждый месяц в десять раз, – сказал он. – С первых дней войны в Украине количество новобранцев, желающих присоединиться, увеличилось с 10-12 до более чем 100 человек в месяц. Мы помним советскую оккупацию, и нам больше не нравится, когда нас оккупируют. Мы свободные люди", — сказал Папецкис.

Будет ли война России с Литвой?

Такой вариант Россия вряд ли рассматривает. Тем более что представитель Госдепартамента США Нед Прайс уже заявил, что Америка готова поддержать Литву в случае военной агрессии России.

По словам Прайса, США придерживаются пятой статьи Североатлантического альянса, где речь идет о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. В США также одобрили экономические меры, предпринятые против страны-агрессора.

Политолог Игорь Петренко уверен, что Россия не осмелится развязать войну с Литвой.

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"Госдеп четко обозначил свою позицию. Россия это понимает, и ей нечем ответить. Кремль от бессилия пытается повышать ставки, но на его заявления уже никто не обращает внимания", – говорит "Сегодня" эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на ночном совещании у Путина обсуждали войну с Литвой. Также мы писали, что США дали России "железное" предупреждение из-за угроз Литве.