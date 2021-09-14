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Новая Зеландия может исчезнуть: что придумали коренные жители

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
14 сентября, 20:34
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Петиция об изменении названия Новой Зеландии подана спустя 49 лет после того, как в парламент внесли предложение, после чего язык маори стал вторым официальным

Коренные жители Новой Зеландии требуют переименовать страну в труднопроизносимое "Аотеароа", как они называют ее сами.

Об этом сообщает RNZ.

Что требуют аборигены

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Сопредседатели политической организации народа маори Те Пати Маори, Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер начали собирать подписи под петицией с требованием переименовать страну.

"Давно пора вернуть те рео маори (язык маори) на его законное место и сделать первым и официальным языком этой страны. Мы — полинезийская страна Аотеароа", — заявил Ваитити.

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Активисты добиваются чтобы переименование началось к 2026 году. По словам Нгарева-Пакер, из-за колонизации Новой Зеландии англичанами свободное владение маори их родным языком снизилось с 90% в 1910 году до 26% в 1950 году.

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Комментируя эту инициативу, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не стала обещать свою поддержку, но напомнила, что для наименований топонимы могут использоваться как английский, так и те рео, поскольку язык маори является одним из официальных в стране. Петиция об изменении названия Новой Зеландии подана спустя 49 лет после того, как в парламент внесли предложение, после чего язык маори стал вторым официальным.

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Кто такие мааори

Мааори — коренной народ Новой Зеландии. Их число, по переписи 2013 года, составляло около 600 тысяч человек. Это 15% населения страны. Лишь 4% населения Новой Зеландии, или 23,7 % маори, может более или менее сносно разговаривать на своем родном языке.

Как сообщали ранее в Австралии до сих пор просто живут племена аборигенов: в непролазных чащах, без документов и без возможности что-то купить в магазине. Одеваются они в шкуры добытых животных, а едят их мясо. Их опасаются горожане и обходят стороной туристы из легенды о каннибализме.

Напомним, в Бразилии убили специалиста по изолированным племенам Амазонии. Чиновнику попала в грудь стрела, когда он приближался к месту коренного населения.

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