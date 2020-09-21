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Новое обострение: на границе Армении и Азербайджана погиб военный

21 сентября, 12:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

Баку обвиняет Ереван в эскалации конфликта

Азербайджан, который ранее обвинил Армению в подготовке большой войны, сообщил о гибели своего военного на границе.

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"Ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с Арменией все более целенаправленно обостряется противником", – говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Как сообщается, 21 сентября в 09:20 "в результате очередной провокации противника в Товузском направлении на армяно-азербайджанской государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии".

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Министерства обороны Азербайджана возлагает всю ответственность за обострение ситуации на фронте на военно-политическое руководство Армении.

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Ранее сообщалось, что после вспыхнувших в начале июля боев на границе между Арменией и Азербайджаном тысячи азербайджанских граждан заявили о желании добровольно вступить в армию.

Напомним, 15 июля в Баку прошла многотысячная акция, участники которой потребовали у азербайджанского правительства объявить войну Армении.

Видео: Reuters Видео: Reuters

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Азербайджан Армения граница

Источник: Сегодня

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