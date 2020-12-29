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Новую мутацию коронавируса обнаружили в популярной у туристов стране

29 декабря, 18:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Инфицированные приехали из-за границы

Власти популярных у туристов Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили несколько случаев заражения "британской" мутацией коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщает портал Arab News.

Инфицированные приехали из-за границы, но из какой именно страны, не уточняется. Всего во вторник, 29 декабря, в ОАЭ выявили 1506 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Выздоровели за последние 24 часа 1475 зараженных.

С начала пандемии в ОАЭ заразились коронавирусом более 204 тыс. человек, 662 умерли.

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Напомним, власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Строгие ограничения введены на более 40% территории Англии.

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Также сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.

Также стало известно, что 28 декабря в Италии обнаружили новую мутацию коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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ОАЭ туристы штамм мутация коронавирус COVID-19
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