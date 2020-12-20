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Новую разновидность COVID-19 нашли еще в трех странах

20 декабря, 15:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мутация была выявлена также в Дании, Нидерландах и Австралии

Мутировавший коронавирус, который выявили в Великобритании, уже распространяется по всему миру.

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Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью BBC.

По ее словам, мутация была выявлена также в Дании, Нидерландах и Австралии.

"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", – сказала эксперт ВОЗ.

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Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что коронавирус-мутант может быть на 70% заразнее.

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Напомним, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

Кроме того, власти Бельгии приняли решение временно приостановить авиарейсы и железнодорожные перевозки с Великобританией. Там зафиксировали вспышку нового штамма коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания медики ВОЗ мутации
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